The Ultimate Shake Bar
Holyshakes - Hallandale
SHAKES
CLASSIC SHAKES
PUMPKIN SPICE SHAKE$8.00
CHOCOMINT CLASSIC SHAKE$8.00
MATCHA CLASSIC SHAKE$8.00
NUTELLA CLASSIC SHAKE$8.00
VANILLA CLASSIC SHAKE$8.00
CREAMY COOKIES CLASSIC SHAKE$8.00
SALTED CARAMEL CLASSIC SHAKE$8.00
BLACK AND WHITE CLASSIC SHAKE$8.00
COTTON CANDY CLASSIC SHAKE$8.00
DULCE DE LECHE CLASSIC SHAKE$8.00
PEANUT BUTTER CLASSIC SHAKE$8.00
STRAWBERRY CLASSIC SHAKE$8.00
ROCHER CLASSIC SHAKE$8.00
CHOCOLATE CLASSIC SHAKE$8.00
BAM BAM CLASSIC SHAKE$8.00
COCADA CLASSIC SHAKE$8.00
COFFEE RUSH CLASSIC SHAKE$8.00
KEY LIME CLASSIC SHAKE$8.00
VEGAN CHOCOLATE SHAKE$10.00
VEGAN COCADA SHAKE$10.00
VEGAN COFFEE SHAKE$10.00
VEGAN COTTON CANDY SHAKE$10.00
VEGAN CREAMY COOKIES SHAKE$10.00
VEGAN MATCHA SHAKE$10.00
VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE$10.00
VEGAN SALTED CARAMEL SHAKE$10.00
VEGAN STRAWBERRY SHAKE$10.00
VEGAN VANILLA CLASSIC SHAKE$10.00
HOLYSHAKES
PUMPKIN DREAM
PUMPKIN SPICE SHAKE, WHIPPED CREAM AND DELICIUS WHITE CHOLOLATE WHITH DULCE DE LECHE HEART$16.00
VALENTINE'S SWEET TREAT HOLYSHAKES
STRAWBERRY MILKSHAKE WITH RED HEARTS SPRINKLES RIM, RED VELVET COOKIE, WHIPPED CREAM AND STRAWBERRY SYRUP.$16.00
CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.$16.00
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.$16.00
PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.$16.00
GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT$16.00
UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.$16.00
COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP$16.00
KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.$16.00
COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.$16.00
CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKES$16.00
BAM BAM HOLYSHAKE
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM$16.00
MINI HOLYSHAKES
CREATE YOUR OWN!
PROTEIN SHAKES AND SMOOTHIES
PROTEIN SHAKES
CREAMY COOKIES PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
PEANUT BUTTER PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
CHOCOLATE CRUNCH PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
STRAWNANA PROTEIN SHAKE$12.00
COCADA PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
COFFEE PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
PEANUT BUTTER-BANANA PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
SMOOTHIES
BERRY BLISS SMOOTHIE
RASPBERRY - CHIA - ACAI - BANANA$9.00
COCOA DREAM
COCOA – BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE, MATCHING DELICIOUS FLAVORS AND TEXTURES SUCH AS COCONUT AND CASHEWS$9.00
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE
STRAWBERRIES, BANANA, APPLE JUICE$9.00
PINA COOLADA
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, PINEAPPLE JUICE.$9.00
HOLYGREEN SMOOTHIE
MANGO, PINEAPPLE, GINGER AND SPINACH BLEND WITH ORANGE JUICE$9.00
BANANA SMOOTHIE
Banana with milk.$9.00
SUNDAES
SUNDAE MY WAY$8.00
CREAMY COOKIES SUNDAE
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE$10.00
LOADED STRAWBERRIES SUNDAE
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP$10.00
PAVLOVA SUNDAE
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND RED SPRINKLES SHOWEER.$10.00
HOLY SUNDAE
MINI BROWNIES, NUTELLA, CHOCOLATE AND VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.$10.00
UNICORN SUNDAE
PASSION FRUIT BOBA, UNICORN SPRINKLES, COTTON CANDY AND ICE CREAM.$10.00
COOL SUNDAE
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.$10.00
LUCKY SUNDAE
WHIPPED CREAM, CHOCOLATE CHIPS BASE, CARAMEL SYRUP. ON TOP GREEN AND YELLOW SPRINKLES$10.00
DESSERTS
DESSERTS & MORE
BROWNIE PLAIN$4.00
BROWNIE TOWER$6.00
BROWNIE WITH ICE CREAM$7.00
CHEESECAKE$7.00
COTTON CANDY$4.00
KEY LIME PIE SLICE$7.00
OREO DONUT SANDWICH$6.00
PAVLOVA$6.00
PUFFY POP$6.50
SWIRL POP$4.50
ALFAJOR.$4.00
CANDY STICK - FERRERO$2.00
Box of 4 Assorted Chocolates
A curated selection of 4 handcrafted chocolates with a variety of flavors and fillings$3.00