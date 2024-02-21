Holyshakes - Hallandale
PROMOS
SHAKES
CLASSIC SHAKES
- VANILLA CLASSIC SHAKE$8.00
- CREAMY CLASSIC SHAKE$8.00
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- NUTELLA CLASSIC SHAKE$8.00
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- STRAWBERRY CLASSIC SHAKE$8.00
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- CHOCOLATE CLASSIC SHAKE$8.00
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- DULCE DE LECHE CLASSIC SHAKE$8.00
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- PEANUT BUTTER CLASSIC SHAKE$8.00
- ROCHER CLASSIC SHAKE$8.00Out of stock
- COOKIE MONSTER CLASSIC SHAKEOut of stock
- COCADA CLASSIC SHAKE$8.00
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- KEY LIME CLASSIC SHAKE$8.00
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- BAM BAM CLASSIC SHAKE$8.00
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- COFFEE RUSH CLASSIC SHAKE$8.00
- BLACK AND WHITE CLASSIC SHAKE$8.00
- SALTED CARAMEL CLASSIC SHAKE$8.00
- COTTON CANDY CLASSIC SHAKE$8.00
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- VEGAN VANILLA CLASSIC SHAKE$10.00
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- VEGAN CREAMY COOKIES SHAKE$10.00
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- VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE$10.00
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- VEGAN CHOCOLATE SHAKE$10.00
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- VEGAN COCADA SHAKE$10.00
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- VEGAN STRAWBERRY SHAKE$10.00
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- VEGAN COTTON CANDY SHAKE$10.00
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- VEGAN COFFEE SHAKE$10.00
HOLYSHAKES
- CREAMY COOKIES HOLY$16.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
- NUTELLA CRUNCH HOLY$16.00
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
- PAVLOVA HOLY$16.00
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
- GALAXY SHAKE HOLY$16.00
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
- UNICORN HOLY$16.00
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
- COFFEE RUSH HOLY$16.00
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
- KEY LIME PIE HOLY$16.00
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
- COOL SHAKE HOLY$16.00
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
- CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKES$16.00
- BAM BAM HOLYSHAKE$16.00
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM
- ROCHER HOLYSHAKE$16.00Out of stock
FERRERO ROCHER SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH CHOCOLATE PEARLS TOPPED WITH A CHOCOLATE MARQUESA AND WHIPPED CREAM
- COOKIE MONSTER HOLYSHAKE$16.00Out of stock
CHIPS AHOY - OREO AND CHOCOLATE CHIPS SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH OREOS AND CHIPS AHOY COOKIES TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHIPS AHOY WITH COOKIE MONSTER ICE CREAM SANDWICH AND CHOCOLATE FUDGE DRIZZLE
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
MINI HOLYSHAKES
CREATE YOUR OWN!
PROTEIN SHAKES AND SMOOTHIES
PROTEIN SHAKES
- CREAMY COOKIES PROTEIN SHAKE$12.00
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- PEANUT BUTTER PROTEIN SHAKE$12.00
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- CHOCOLATE CRUNCH PROTEIN SHAKE$12.00
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- STRAWNANA PROTEIN SHAKE$12.00
- COCADA PROTEIN SHAKE$12.00
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- CARAMEL COFFEE PROTEIN SHAKE$12.00
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
SMOOTHIES
- BERRY BLISS SMOOTHIE$8.00
RASPBERRY - CHIA - ACAI - BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE
- COCOA DREAM$8.00
COCOA – BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE, MATCHING DELICIOUS FLAVORS AND TEXTURES SUCH AS COCONUT, DATES AND CASHEWS
- STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE$8.00
STRAWBERRIES, BANANA, NON-FAT FROZEN YOGURT, APPLE JUICE
- PINA COOLADA$8.00
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NON-FAT FROZEN YOGURT, COCONUT MILK
- HOLYGREEN SMOOTHIE$8.00
MANGO, PINEAPPLE, GINGER AND SPINACH BLEND WITH ORANGE JUICE
- BANANA SMOOTHIE$8.00
SUNDAES
- SUNDAE MY WAY$4.00
- CREAMY COOKIES SUNDAE$6.00
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE
- LOADED STRAWBERRIES SUNDAE$6.00
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP
- PAVLOVA SUNDAE$6.00
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.
- HOLY SUNDAE$6.00
MINI BROWNIES, NUTELLA, CHOCOLATE AND VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.
- UNICORN SUNDAE$6.00
PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.
- COOL SUNDAE$6.00
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.
DESSERTS
DESSERTS & MORE
- BROWNIE PLAIN$4.00
- BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE$6.00
- BROWNIE WITH ICE CREAM$7.00
- CHEESECAKE$6.00
- COTTON CANDY$4.00
- KEY LIME PIE SLICE$7.00
- LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK$6.00Out of stock
- MARQUESA$6.00Out of stock
- OREO DONUT SANDWICH$6.00
- PAVLOVA$6.00
- PUFFY POP$5.00
- SWIRL POP$4.00