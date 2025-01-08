The Ultimate Shake Bar
Holyshakes - Hallandale
Rewards & Savings
SHAKES
CLASSIC SHAKES
- PRINT MY DESIGN
- PUMPKIN SPICE CLASSIC SHAKE$8.00OUT OF STOCK
- VANILLA CLASSIC SHAKE$8.00
- CREAMY COOKIES CLASSIC SHAKE$8.00
- NUTELLA CLASSIC SHAKE$8.00
- STRAWBERRY CLASSIC SHAKE$8.00
- CHOCOLATE CLASSIC SHAKE$8.00
- DULCE DE LECHE CLASSIC SHAKE$8.00
- PEANUT BUTTER CLASSIC SHAKE$8.00
- ROCHER CLASSIC SHAKE$8.00
- COOKIE MONSTER CLASSIC SHAKEOUT OF STOCK
- COCADA CLASSIC SHAKE$8.00
- KEY LIME CLASSIC SHAKE$8.00
- BAM BAM CLASSIC SHAKE$8.00
- COFFEE RUSH CLASSIC SHAKE$8.00
- BLACK AND WHITE CLASSIC SHAKE$8.00
- SALTED CARAMEL CLASSIC SHAKE$8.00
- COTTON CANDY CLASSIC SHAKE$8.00
- VEGAN VANILLA CLASSIC SHAKE$10.00
- VEGAN CREAMY COOKIES SHAKE$10.00
- VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE$10.00
- VEGAN CHOCOLATE SHAKE$10.00
- VEGAN COCADA SHAKE$10.00
- VEGAN STRAWBERRY SHAKE$10.00
- VEGAN COTTON CANDY SHAKE$10.00
- VEGAN COFFEE SHAKE$10.00
- VEGAN SALTED CARAMEL SHAKE$10.00
HOLYSHAKES
- CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.$16.00
- NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.$16.00
- PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.$16.00
- GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT$16.00
- UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.$16.00
- COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP$16.00
- KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.$16.00
- COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.$16.00
- CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKES$16.00
- BAM BAM HOLYSHAKE
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM$16.00
- ROCHER HOLYSHAKE
FERRERO ROCHER SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH CHOCOLATE PEARLS TOPPED WITH A CHOCOLATE MARQUESA AND WHIPPED CREAM$16.00OUT OF STOCK
- HUNTED COOKIE CRUNCH$16.00OUT OF STOCK
- COOKIE MONSTER HOLYSHAKE
CHIPS AHOY - OREO AND CHOCOLATE CHIPS SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH OREOS AND CHIPS AHOY COOKIES TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHIPS AHOY WITH COOKIE MONSTER ICE CREAM SANDWICH AND CHOCOLATE FUDGE DRIZZLE$16.00OUT OF STOCK
MINI HOLYSHAKES
CREATE YOUR OWN!
PROTEIN SHAKES AND SMOOTHIES
PROTEIN SHAKES
- CREAMY COOKIES PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
- PEANUT BUTTER PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
- CHOCOLATE CRUNCH PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
- STRAWNANA PROTEIN SHAKE$12.00
- COCADA PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
- COFFEE PROTEIN SHAKE
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
- PEANUT BUTTER-BANANA PROTEIN SHAKE
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.$12.00
SMOOTHIES
- BERRY BLISS SMOOTHIE
RASPBERRY - CHIA - ACAI - BANANA$9.00
- COCOA DREAM
COCOA – BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE, MATCHING DELICIOUS FLAVORS AND TEXTURES SUCH AS COCONUT AND CASHEWS$9.00
- STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE
STRAWBERRIES, BANANA, APPLE JUICE$8.00
- PINA COOLADA
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, PINEAPPLE JUICE.$8.00
- HOLYGREEN SMOOTHIE
MANGO, PINEAPPLE, GINGER AND SPINACH BLEND WITH ORANGE JUICE$9.00
- BANANA SMOOTHIE
Banana with milk.$8.00
SUNDAES
- SUNDAE MY WAY$8.00
- CREAMY COOKIES SUNDAE
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE$9.00
- LOADED STRAWBERRIES SUNDAE
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP$10.00
- PAVLOVA SUNDAE
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.$10.00
- HOLY SUNDAE
MINI BROWNIES, NUTELLA, CHOCOLATE AND VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.$10.00
- UNICORN SUNDAE
PASSION FRUIT BOBA, UNICORN SPRINKLES, COTTON CANDY AND ICE CREAM.$9.00
- COOL SUNDAE
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.$9.00
DESSERTS
DESSERTS & MORE
COOKIES
EMPANADAS
DRINKS
INSTACOFFEES BY NESPRESSO
OREO COOKIE
Chocolate cookie with white chocolate chips.