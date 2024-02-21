Holyshakes - Hallandale
PROMOS
SHAKES
CLASSIC SHAKES
- VANILLA CLASSIC SHAKE$8.00
- CREAMY CLASSIC SHAKE$8.00
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- NUTELLA CLASSIC SHAKE$8.00
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- STRAWBERRY CLASSIC SHAKE$8.00
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- CHOCOLATE CLASSIC SHAKE$8.00
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- DULCE DE LECHE CLASSIC SHAKE$8.00
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- PEANUT BUTTER CLASSIC SHAKE$8.00
- ROCHER CLASSIC SHAKE$8.00Out of stock
- COOKIE MONSTER CLASSIC SHAKEOut of stock
- COCADA CLASSIC SHAKE$8.00
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- KEY LIME CLASSIC SHAKE$8.00
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- BAM BAM CLASSIC SHAKE$8.00
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- COFFEE RUSH CLASSIC SHAKE$8.00
- BLACK AND WHITE CLASSIC SHAKE$8.00
- SALTED CARAMEL CLASSIC SHAKE$8.00
- COTTON CANDY CLASSIC SHAKE$8.00
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- VEGAN VANILLA CLASSIC SHAKE$10.00
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- VEGAN CREAMY COOKIES SHAKE$10.00
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- VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE$10.00
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- VEGAN CHOCOLATE SHAKE$10.00
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- VEGAN COCADA SHAKE$10.00
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- VEGAN STRAWBERRY SHAKE$10.00
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- VEGAN COTTON CANDY SHAKE$10.00
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- VEGAN COFFEE SHAKE$10.00
HOLYSHAKES
- CREAMY COOKIES HOLY$16.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
- NUTELLA CRUNCH HOLY$16.00
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
- PAVLOVA HOLY$16.00
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
- GALAXY SHAKE HOLY$16.00
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
- UNICORN HOLY$16.00
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
- COFFEE RUSH HOLY$16.00
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
- KEY LIME PIE HOLY$16.00
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
- COOL SHAKE HOLY$16.00
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
- CHEESECAKE COLLECTION HOLYSHAKES$16.00
- BAM BAM HOLYSHAKE$16.00
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM
- ROCHER HOLYSHAKE$16.00Out of stock
FERRERO ROCHER SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH CHOCOLATE PEARLS TOPPED WITH A CHOCOLATE MARQUESA AND WHIPPED CREAM
- COOKIE MONSTER HOLYSHAKE$16.00Out of stock
CHIPS AHOY - OREO AND CHOCOLATE CHIPS SHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM WITH OREOS AND CHIPS AHOY COOKIES TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHIPS AHOY WITH COOKIE MONSTER ICE CREAM SANDWICH AND CHOCOLATE FUDGE DRIZZLE
MINI HOLYSHAKES
CREATE YOUR OWN!
PROTEIN SHAKES AND SMOOTHIES
PROTEIN SHAKES
- CREAMY COOKIES PROTEIN SHAKE$12.00
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- PEANUT BUTTER PROTEIN SHAKE$12.00
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- CHOCOLATE CRUNCH PROTEIN SHAKE$12.00
Specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
- STRAWNANA PROTEIN SHAKE$12.00
- COCADA PROTEIN SHAKE$12.00
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- CARAMEL COFFEE PROTEIN SHAKE$12.00
specially crafted to provide you with a healthy boost of energy, while satisfying your cravings. With only 250 calories, this power-packed shake delivers an impressive 24 grams of protein, making it an ideal choice for those looking to refuel and recover after a workout or simply maintain a balanced diet.
SMOOTHIES
- BERRY BLISS SMOOTHIE$8.00
RASPBERRY - CHIA - ACAI - BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE
- COCOA DREAM$8.00
COCOA – BANANA BASED NICE CREAM SMOOTHIE, MATCHING DELICIOUS FLAVORS AND TEXTURES SUCH AS COCONUT, DATES AND CASHEWS
- STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE$8.00
STRAWBERRIES, BANANA, NON-FAT FROZEN YOGURT, APPLE JUICE
- PINA COOLADA$8.00
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NON-FAT FROZEN YOGURT, COCONUT MILK
- HOLYGREEN SMOOTHIE$8.00
MANGO, PINEAPPLE, GINGER AND SPINACH BLEND WITH ORANGE JUICE
- BANANA SMOOTHIE$8.00
SUNDAES
- SUNDAE MY WAY$4.00
- CREAMY COOKIES SUNDAE$6.00
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE
- LOADED STRAWBERRIES SUNDAE$6.00
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP
- PAVLOVA SUNDAE$6.00
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.
- HOLY SUNDAE$6.00
MINI BROWNIES, NUTELLA, CHOCOLATE AND VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.
- UNICORN SUNDAE$6.00
PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.
- COOL SUNDAE$6.00
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.
DESSERTS
DESSERTS & MORE
- BROWNIE PLAIN$4.00
- BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE$6.00
- BROWNIE WITH ICE CREAM$7.00
- CHEESECAKE$6.00
- COTTON CANDY$4.00
- KEY LIME PIE SLICE$7.00
- LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK$6.00Out of stock
- MARQUESA$6.00Out of stock
- OREO DONUT SANDWICH$6.00
- PAVLOVA$6.00
- PUFFY POP$5.00
- SWIRL POP$4.00
COOKIES
DRINKS
INSTACOFFEES BY NESPRESSO
ICED NESSPRESO AND AFFOGATO
- AFFOGATO PLAIN$6.00
- AFFOGATO DULCE DE LECHE$7.00
- AFFOGATO NUTELLA$7.00
- ICED ESPRESSO$4.00
- ICED CAPUCCINO$4.00
- ICED MACCHIATTO$4.00