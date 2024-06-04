Holyshakes - Hallandale
SHAKES
CLASSIC SHAKES
- PRINT MY DESIGN
- VANILLA CLASSIC SHAKE$8.00
- CREAMY COOKIES CLASSIC SHAKE$8.00
- NUTELLA CLASSIC SHAKE$8.00
- STRAWBERRY CLASSIC SHAKE$8.00
- CHOCOLATE CLASSIC SHAKE$8.00
- DULCE DE LECHE CLASSIC SHAKE$8.00
- PEANUT BUTTER CLASSIC SHAKE$8.00
- ROCHER CLASSIC SHAKE$8.00
- OUT OF STOCKCOOKIE MONSTER CLASSIC SHAKEOUT OF STOCK
- COCADA CLASSIC SHAKE$8.00
- KEY LIME CLASSIC SHAKE$8.00
- BAM BAM CLASSIC SHAKE$8.00
- COFFEE RUSH CLASSIC SHAKE$8.00
- BLACK AND WHITE CLASSIC SHAKE$8.00
- SALTED CARAMEL CLASSIC SHAKE$8.00
- COTTON CANDY CLASSIC SHAKE$8.00
- VEGAN VANILLA CLASSIC SHAKE$10.00
- VEGAN CREAMY COOKIES SHAKE$10.00
- VEGAN PEANUT BUTTER SHAKE$10.00
- VEGAN CHOCOLATE SHAKE$10.00
- VEGAN COCADA SHAKE$10.00
- VEGAN STRAWBERRY SHAKE$10.00
- VEGAN COTTON CANDY SHAKE$10.00
- VEGAN COFFEE SHAKE$10.00
- VEGAN SALTED CARAMEL SHAKE$10.00
HOLYSHAKES
- CREAMY COOKIES HOLY
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.$16.00
- NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.$16.00
- PAVLOVA HOLY
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.$16.00
- GALAXY SHAKE HOLY
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT$16.00
- UNICORN HOLY
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.$16.00
- COFFEE RUSH HOLY
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP$16.00
- KEY LIME PIE HOLY
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.$16.00
- COOL SHAKE HOLY
VANILLA SHAKE TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.$16.00