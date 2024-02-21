The Ultimate Shake Bar More
Holyshakes Aventura Mall 19501 BISCAYNE BOULEVARD
HAPPY HOUR!
HOLYSHAKES HAPPY HOUR
IF YOU ORDER TAKE OUT YOUR DESSERT WILL COME IN A BOX.
- CREAMY COOKIES HOLY$10.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
NUTELLA CRUNCH HOLY
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
SPECIAL REQUEST
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MY WAY!