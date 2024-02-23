Holyshakes Aventura Mall 19501 BISCAYNE BOULEVARD
PROMOS
SHAKES BAR
HOLYSHAKES
- COCADA HOLY$16.00
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
- CREAMY COOKIES HOLY$15.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
- NUTELLA CRUNCH HOLY$15.00
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
- KEY LIME PIE HOLY$16.00
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
- PAVLOVA HOLY$15.00
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
- GALAXY SHAKE HOLY$15.00
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
- BAM BAM HOLYSHAKE$15.00
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM
- COFFEE RUSH HOLY$16.00
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
- COOL SHAKE HOLY$16.00
VANILLA SHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM WITH RAIMBOW SRPINKLES TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
- UNICORN HOLY$16.00
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
- MINI CREAMY COOKIES$10.00
- MINI UNICORN SHAKE$10.00
- MINI COCADA SHAKE$10.00
- MINI NUTELLA SHAKE$10.00
- MINI GALAXY SHAKE$10.00
- CREATE YOUR OWN SHAKE$6.00
MINI NUTELLA SHAKE
CLASSIC SHAKES
- CREAMY COOKIES CLASSIC$7.00
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- NUTELLA SHAKE CLASSIC$7.00
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- VANILLA CLASSIC$7.00
- CHOCOLATE SHAKE CLASSIC$7.00
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- STRAWBERRY SHAKE CLASSIC$7.00
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- DULCE DE LECHE SHAKE CLASSIC$7.00
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- COFFEE RUSH CLASSIC$7.00
- PEANUT BUTTER CLASSIC$7.00
- SALTED CARAMEL CLASSIC$7.00
- COCADA CLASSIC$7.00
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- KEY LIME CLASSIC$7.00
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- COTTON CANDY CLASSIC$7.00
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- FRUITY PEBBLES CLASSIC$7.00
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- FERRERO ROCHER CLASSIC$7.00
- VEGAN VANILLA CLASSIC$9.00
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- VEGAN STRAWBERRY CLASSIC$9.00
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- VEGAN CHOCOLATE CLASSIC$9.00
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- VEGAN CREAMY COOKIES CLASSIC$9.00
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- VEGAN PEANUT BUTTER CLASSIC$9.00
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- VEGAN COTTON CANDY CLASSIC$9.00
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- VEGAN COFFEE RUSH$9.00
- VEGAN COCADA CLASSIC$9.00
PROTEIN SHAKES & SMOOTHIES
SMOOTHIES AND PROTEIN SHAKES
- VANILLA PROTEIN SHAKE$12.00
"Fuel up with our Vanilla Protein Shake – 24g protein, 6g BCAA, only 250 calories of pure satisfaction
- CHOCOLATE PROTEIN SHAKE$12.00
Indulge in strength with our Chocolate Protein Shake – 24g protein, 6g BCAA, only 250 calories of rich delight.
- STRAWBERRY PROTEIN SHAKE$14.00
Boost your day with our Strawberry Protein Shake – 24g protein, 6g BCAA, only 250 calories of fruity goodness.
- CREAMY COOKIES PROTEIN SHAKE$12.00
Experience guilt-free indulgence in our Creamy Cookies Protein Shake – 24g protein, 6g BCAA, only 250 calories of pure bliss
- PEANUT BUTTER PROTEIN SHAKES$12.00
Power up with our Peanut Butter Protein Shake – 24g protein, 6g BCAA, only 250 calories of nutty perfection.
- BERRY BLISS SMOOTHIE$10.00
Antioxidant-packed bliss in a sip! Our Berry Smoothie combines strawberries, blueberries, raspberries, cherries, and pomegranate for a burst of flavor and wellness
- STRAWBERRY BANANANA SMOOTHIE$10.00
Savor freshness in Strawnana Smoothie – strawberries and bananas with apple juice
- PINA COOLADA$10.00
Tropical bliss in Pina Colada Smoothie – pineapple, coconut, and bananas with pineapple juice.
- HOLYGREEN SMOOTHIE$10.00
Energize with HolyGreen Smoothie – spinach, pineapple, mango, and ginger with orange juice
SUNDAES🍨
ICE CREAM BAR
- CREAMY COOKIES SUNDAE$5.00
WITH CRUSHED OREOS AND CHOCOLATE FUDGE
- LOADED STRAWBERRIES SUNDAE$5.00
WIRH FRESH STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM, WHITE CHOCOLATE CHIPS AND STRAWBERRY SYROP
- PAVLOVA SUNDAE$5.00
MINI PAVLOVAS, STRAWBERRIES, DULCE DE LECHE, VANILLA ICE CREAM AND ALMOND SHOWER.
- HOLY SUNDAE$5.00
MINI BROWNIES, NUTELLA, VANILLA ICE CREAM AND NUTS SHOWER.
- UNICORN SUNDAE$5.00
PINK PEARLS, UNICORN SPRINKLES AND VANILLA ICE CREAM.
- COOL SUNDAE$5.00
VANILLA ICE CREAM WITH RAINBOW SPRINKLES AND SOUR PATCH.
- CREATE YOUR OWN SUNDAE$3.00
DESSERTS
DESSERTS & MORE
- OREO DONUT SANDWICH$6.00
- PAVLOVA$6.00
- BROWNIE TOWER WITH NUTELLA AND PRALINE$9.00
- BROWNIE WITH ICE CREAM$12.00
- BROWNIE PLAIN$7.00
- KEY LIME PIE SLICE$5.00
- LOADED PASSION FRUIT POPSICIE FILLED WITH CONDENSED MILK$6.00
- CHOCOLATE CHIP COOKIE$4.00
- WHITE CHOCOLATE COOKIE$4.00
- FRUITY PEBBLE COOKIE$4.00
- COTTON CANDY$4.00
- PUFFY POP$5.00
- SWIRL POP$4.00
- HOLY SNACKS$4.00
- CANDY CANE$1.00