Holyshakes Aventura Mall 19501 BISCAYNE BOULEVARD
HAPPY HOUR!
HOLYSHAKES HAPPY HOUR
- CREAMY COOKIES HOLY$10.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
- NUTELLA CRUNCH HOLY$10.00
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
- UNICORN HOLY$10.00
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
- COCADA HOLY$10.00
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
- COOL SHAKE HOLY$10.00
VANILLA SHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM WITH RAIMBOW SRPINKLES TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
- PAVLOVA HOLY$10.00
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
- KEY LIME PIE HOLY$10.00
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
- COFFEE RUSH HOLY$10.00
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
- GALAXY SHAKE HOLY$10.00
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
INSTASHAKES HAPPY HOUR
- SCAN THIS CODE TO DESIGN YOUR SHAKE
- VANILLA SHAKES ID$5.00
- CREAMY COOKIES ID$5.00
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- NUTELLA SHAKE ID$5.00
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- STRAWBERRY SHAKE ID$5.00
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- CHOCOLATE SHAKE ID$5.00
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- DULCE DE LECHE SHAKE ID$5.00
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- PEANUT BUTTER ID$5.00
- COCADA SHAKE ID$5.00
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- KEY LIME SHAKE ID$5.00
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- COTTON CANDY SHAKE ID$5.00
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- FRUITY PEBBLES SHAKE ID$5.00
- COFFEE RUSH ID$5.00
PROMOS
SHAKES BAR
HOLYSHAKES
- COCADA HOLY$16.00
CREAMY REAL COCONUT MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND TOASTED COCONUT FLAKES, TOPPED WITH A PASSION FRUIT ICE POP, SOUR PASSION FRUIT JELLY CUBES, VANILLA CREAM, COCONUT CHIPS AND EDIBLE FLOWERS.
- CREAMY COOKIES HOLY$15.00
COOKIES AND CREAM MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND CRUSHED OREO®, TOPPED WITH A DELICIOUS CHOCOLATE DONUTS TOWER FILLED WITH A SILKY OREO CREAM PEAKS AND FINISHED WITH AN OREO® COOKIE.
- NUTELLA CRUNCH HOLY$15.00
NUTELLA® MILKSHAKE WITH A CHOCOLATE FROSTED RIM AND CHOCOLATE CRUNCHY PEARLS, TOPPED WITH A FUDGE BROWNIE TOWER, WALNUTS PRALINE, NUTELLA® DRIZZLE AND SEA SALT FLAKES.
- KEY LIME PIE HOLY$16.00
KEY LIME PIE SHAKE IN AN ARTFUL GLASS TOPPED WITH AN AMAZING MARATHON ISLAND KEY LIME PIE SLICE.
- PAVLOVA HOLY$15.00
DELICIOUS PAVLOVA MILKSHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM AND SPRINKLES, TOPPED WITH A CRISPY PAVLOVA BOWL FILLED WITH DULCE DE LECHE PEAKS, CHANTILLY CREAM, FRESH STRAWBERRIES, STRAWBERRY FUFF AND EDIBLE FLOWERS.
- GALAXY SHAKE HOLY$15.00
COTTON CANDY SHAKE IN A GALAXY ARTFUL GLASS CROWNED WITH A SHINY COTTON CANDY ORBIT
- BAM BAM HOLYSHAKE$15.00
FRUITY PEBBLE SHAKES WITH A VANILLA FROTED RIM WITH FRUITY PEBBLES FLAKES TOPPED WITH A FRUITY PEBBLE COOKIE AND WHIPPED CREAM
- COFFEE RUSH HOLY$16.00
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
- COOL SHAKE HOLY$16.00
VANILLA SHAKE WITH A VANILLA FROSTED RIM WITH RAIMBOW SRPINKLES TOPPED WITH CHOCOLATE CHIP COOKIE AND A COLORFULL LOLLIPOP AND SOUR PATCH.
- UNICORN HOLY$16.00
UNICORN MIX SPRINKLES RIM AND STRAWBERRY SHAKE MADE WITH FRESH STRAWBERRIES CROWN WITH COTTON CANDY AND A GIANT PUFFY POP.
- MINI CREAMY COOKIES$10.00
- MINI UNICORN SHAKE$10.00
- MINI COCADA SHAKE$10.00
- MINI NUTELLA SHAKE$10.00
- MINI GALAXY SHAKE$10.00
- CREATE YOUR OWN SHAKE$6.00
CLASSIC SHAKES
- CREAMY COOKIES CLASSIC$7.00
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- NUTELLA SHAKE CLASSIC$7.00
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- VANILLA CLASSIC$7.00
- CHOCOLATE SHAKE CLASSIC$7.00
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- STRAWBERRY SHAKE CLASSIC$7.00
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- DULCE DE LECHE SHAKE CLASSIC$7.00
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