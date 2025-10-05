Skip to Main content
HOLYSHAKES
0
Online Ordering
Home
/
COFFEE RUSH HOLY
COFFEE RUSH HOLY
$0
MY WAY!
Select...
Add to Cart
1
NESPRESSO CAPUCCINO SHAKE SERVED IN A GLASS WITH ESPRESSO AND WHITE CHOCOLATE RIM, TOPPED WITH A GIANT WHITE CHOCOLATE COOKIE, WHIPPED CREAM AND CARAMEL SYRUP
HOLYSHAKES Location and Hours
(754) 232-1155
601 N Federal Highway, hallandale beach, Suite 110, Hallandale Beach, FL 33009
Closed
•
Opens Sunday at 12PM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement